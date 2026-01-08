2026年注目の人物をご紹介しています新春シリーズ「今年にかける」。



1月8日は、津軽三味線の全国大会で2025年に優勝を果たし、プロの三味線奏者を目指す女子高校生を取材しました。

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「本当にびっくり、信じられないっていうのが一番大きかったです」

力強く撥を振り下ろし、重厚な三味の音を響かせるのは、徳島文理高校2年生、堀金瑚白さん16歳です。

2025年11月、滋賀県で行われた津軽三味線の全国大会。



堀金さんはプロの三味線奏者らも参加する一般女子の部に出場し、見事優勝。



学生もしくは20歳以下の奏者が出場する甲子園部門でも優勝を果たし、堂々の全国2冠を達成しました。

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「一般女子（部門）はもう本当にすごい方の名前がいっぱいあったので、『やってまうしかないんちゃうん』っていう勢いでいった感じです」

2年前の大会でも初心者の部で優勝、甲子園部門で準優勝していた堀金さん。



ここまで順風満帆にやってきたように見えますが、全国2冠までの道のりは決して平坦ではありませんでした。

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「青森の大会があって、そこでもうボロボロで入賞もできてなくて」

「7月に名古屋大会があったんですけど、入賞が6位からなんですけど0.2点足らなくて、本当に悔しくて」

「それをバネにじゃないですけど、練習めっちゃして、絶対同じところミスらないようにして頑張ってきました」

もちろん練習は毎日欠かせませんが、特に重きを置いているのが月に一度、高松市での津軽三味線三絃小田島流2代目・小田島 徳おう（※おう＝日へんに玉）さんとのお稽古です。



小田島さんは、独自の指導法でこれまでプロを含む多くの奏者を育ててきた、三味線界のレジェンドです。

（三絃小田島流 2代目・小田島さん）

「大事なのはグルーヴ（リズム）感心地よい（リズム）がないと、なかなか上にはいけないので」

「音楽に対する体で表現できるっていうところが、やっぱりすごいかなと思いますね」

「今度は、唄付けの方もねやっていただきたいと思いますね、そうするとやっぱり曲弾きも変わってくるので」

「津軽三味線というのは唄からきている前奏なので、それを理解するともっとよくなると思う」

（唄の練習）

「吹けや生保内東風」



現在、高校2年生、目標はプロの三味線奏者です。



そのためには演奏だけでなく、唄も極める必要があります。



堀金さんは2025年10月から月に一度、同じ流派の先輩についてオンラインで唄のレッスンを始めました。

（唄を指導する・谷藤翔太さん）

「これが例えば直線状に（声を）出すと、『吹けや宝か』じゃなくて柔らかく（曲線状）」

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「『吹けや生保内東風』がこう（曲線状）で『稲みのる』をハッキリ言う、後『吹けや』もハッキリ言う」

（唄を指導する・谷藤翔太さん）

「『自分はここがこういう風に上手くできないです』っていうのを、きっちり伝えられる、文章化して伝えられるっていうのが、すごいところかなって思いますし」

「三味線も頑張ってますんで、いわゆる唄付けですね、伴奏の上手な三味線奏者伴奏がちゃんと弾けるっていう風に、民謡を忘れてほしくないなっていうのはすごい感じます」

プロにはもう一つ、意外な要素が求められます。



それが太鼓です。

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「唄と太鼓がセットで民謡」

「太鼓ができて、三味線ができて、唄ができてやっと一人前に近づけるっていうような感じ」



こちらも、同じ流派の先輩らに指導を仰ぎます。

（太鼓を指導する・萩原彩さん）

「ばっちり もう卒業だ」

「もうできてますよね、普通だったらなかなかできないんですけど、あのリズムで叩くの」

「すぐできてたんで本当に教えることもなく、やっぱり天性のものがあるんだなと思います」

念願だった全国2冠を達成し、夢をかなえた堀金さん。



しかし、芸ごとの世界に終わりはありません。



その道は長く険しく、まだ見ぬ頂へと続いています。

（徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）

「初心者の部、一般の部（優勝）ときて、天狗にならないように日本一に向けて頑張るし」

「日本一になっても初心を忘れずに、古き良き津軽三味線っていうのを忘れないように、練習していけたらなと思います」

16歳がのぞくには、余りに奥深い伝統芸能の世界。



その若い感性が、長い歴史の上に新たな地平を切り開くかもしれません。



新春シリーズ企画「今年にかける」。



8日は津軽三味線界の逸材、高校2年生の堀金瑚白さんをご紹介しました。