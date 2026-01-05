さて、みなさんは、年末年始どのようにお過ごしだったでしょうか？時代の流れで変わっていくモノ、変わらないモノ、年末年始の県内の表情をまとめてご覧ください。 “2026年スタート”変わったのは、初日の出を拝む人々の姿。ひと昔前は多くの人が手を合わせていましたが、今では皆、手にスマートフォン。ただ、人々の願いは今も昔も変わりません。 （初日の出を見に来た人は）「受験に合格します」「いろんな