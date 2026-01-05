さて、みなさんは、年末年始どのようにお過ごしだったでしょうか？



時代の流れで変わっていくモノ、変わらないモノ、年末年始の県内の表情をまとめてご覧ください。

“2026年スタート”



変わったのは、初日の出を拝む人々の姿。



ひと昔前は多くの人が手を合わせていましたが、今では皆、手にスマートフォン。



ただ、人々の願いは今も昔も変わりません。

（初日の出を見に来た人は）

「受験に合格します」

「いろんな人と出会える一年に」

「最高の一年に」

さまざまな事があった、2025年。



年末には、火事や事故も起きました。

（記者）

「火事の現場です、建物は黒く焦げていて、まだ白い煙が上がっています」





12月27日、徳島市国府町の住宅で火事がありました。



火は約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。



警察は遺体の身元の確認を急ぐとともに、詳しい出火原因を調べています。

同じ日、鳴門市のスーパーの駐車場で、87才の男性が運転する軽トラックが駐車車両2台と自転車に衝突しました。



自転車に乗っていた81才の男性は、足の骨を折るなどの大けがをしました。



軽トラックの男性は、「アクセルとブレーキを踏み間違えた」といった趣旨の話をしていたということです。

また、12月27日に香川県高松市の大型商業施設で、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたとして、県職員が逮捕されました。



職員の逮捕を受け県は「県職員としてあるまじき行為。事実確認をした上で厳正に対処する」としています。

「徳島県産のアシアカエビいかがですか、大変お買い得となっておりまーす」

”徳島市民の台所・中洲市場 12月30日”



年末、おせちや正月用品を求める買い物客の賑わいは変わらない。

（買い物客）

「年末年始の食卓にいいものあるかなと思って。（市場は）正月の雰囲気が出ていていいと思います」

”総本家橋本 そば蔵 12月31日”

「この時期忙しい、ひたすら1日中ゆでてます」



“31日、年越しそば求める客でそば店は大忙し”

（買い物客）

「コレすごい買ったんだけど、めっちゃおいしいから、ばあばとじいじにおすそ分けする、持ってみて」



（記者）

「重い」

（買い物客）

「来年も、良い年になりますように」

“那賀町中山 カウントダウン吹筒花火 1月1日”

「5、4、3、2、1、おめでとうございます。明けましておめでとうございます」

2026年の干支は、60年に1度の「丙午」。



情熱やエネルギーに満ちた年。

（徳島中央郵便局）

「配達1号便 出発」



時代は変わっていきます。



年賀状の発行枚数は、ピーク時の6分の1にまで減少しています。

（記者）

「新年、気持ち新たに大麻比古神社では、お参り多くの人たちが訪れています。みなさん、どんなお願い事をしたのでしょうか」

（参拝客は）

「字がうまくなるようにお願いしました」

「物価も上がっていることですし、落ち着いてくれたら」

おみくじで、一喜一憂する姿は今も変わりません。



（参拝客は）

「うわ大吉！初めての大吉や」



（参拝客は）

「個人的に面白かったのが、旅行でさわぐなって。旅行行く予定ないんですけどね」

1月2日は、徳島市で初雪が観測されました。



平年より15日遅く、2025シーズンより5日早い初雪でした。



県西部では3日にかけて山地を中心に雪が積もり、三好市西祖谷では18センチの積雪が観測されました。

（二十歳を祝う式典の参加者）

「祝 成人、ギャル～」

“各地で二十歳を祝う式典 開催”



”みんな大人になり、変わりました”

（記者）

「すごく大人になったね」



（二十歳を祝う式典の参加者）

「みんな久々に会って誰か分からんぐらいになっていて、成長したなと思いました」

（愛知へUターン）

「おせち食べて友達と会ってもち投げ参加した、楽しかった、おいしかった」

「久しぶりに家族全員揃ったので良かった」





“お正月が恋しい気持ちは、今も昔も変わらない”



“たこ揚げ大会・阿南市羽ノ浦町 1月3日”

“さあ2026年も、気持ち新たに 丙午のように駆けていきましょう”