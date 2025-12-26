米国土安全保障省のロゴ（AP＝共同）【ワシントン共同】米国土安全保障省は23日、ITなどの専門技能を持つ外国人労働者向けのビザ「H―1B」について、新規申請者の選考方法を来年2月27日から変更すると発表した。従来は申請者の賃金水準にかかわらず無作為に抽選をしてきたが、新たな方法では高賃金労働者を優遇する。H―1Bは約50万人が就労し、日本人も留学生らが米国で就職する場合に申請するケースがある。強硬な移民対策を