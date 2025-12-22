12月22日は、一年で最も昼の時間が短い「冬至」です。この冬至に「ゆず湯」に入ると一年間風邪を引かず健康に過ごせると言われ、22日に那賀町の温泉施設でも、たくさんの入浴客らが「ゆず湯」を楽しみました。那賀町のもみじ川温泉では毎年、冬至にあわせ「ゆず湯」のサービスを行っていて、2025年は、20日から22日までの3日間行われました。ユズは、近くのユズ農家と「木頭ゆず振興協議会」が提供したもので、男湯と女湯に