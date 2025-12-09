ウェンディーズ·ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社は、2025年12月11日（木）から、ファーストキッチン（競馬場店を除く）にて、大人気のパリパリに仕上げたチェダーチーズを使用した「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」など4種を冬季限定で販売する。「パリとろチーズベーコンエッグバーガー」は、店舗で一枚ずつていねいに仕込んだパリパリのチェダーチーズと、とろ〜りチーズとのハーモニーが味わえ