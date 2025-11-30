「ストイック」と聞くと、自分に厳しい生き方というイメージを持つ人が多いのではないだろうか。この「ストイック」とは、「ストイシズム」（ストア哲学）から派生した態度や生き方のことであり、「ストイシズム」は現在、シリコンバレーをはじめ世界に広がっているという。ストイシズムとは一体どのようなものなのか。ストイックな生き方を身につけるための書、『STOIC 人生の教科書ストイシズム』は、90日にわたってストイシズム