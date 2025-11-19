お笑いタレント・劇団ひとり（48）が19日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。妻でタレントの大沢あかね（40）の気持ちが分からないとぼやく場面があった。女性のもやもやを発散する同番組だが、この日は「一夜限りの特別企画！男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！」と題し、男性ならではの悩みを取り上げた。妻の気持ちが分からないと感じることを出し合う中で、ひとりは「妻が料理して余