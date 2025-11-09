気になる男性とのLINE、返信の速さやスタンプの多さで一喜一憂していませんか？実は、本当に脈がある男性ほど“分かりづらいサイン”を出しているもの。そこで今回は、そんな男性のLINEに隠された「脈ありサイン」を紹介します。会話を終わらせないように話題を広げてくる一番分かりやすいのが、“会話を続けようとする姿勢”。あなたの返信で話が終わりそうになったときに、彼が「そういえばさ…」と新しい話題を振ってくるなら、