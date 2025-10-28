1987年に行われたプリンスの伝説的ライブを記録した映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』の日本での緊急公開を記念し、日本限定の入場者特典としてオリジナルポストカードが配布されることが決定。併せて、プリンスが初ビルボードトップ10入りを果たし一気にスターダムへと駆け上がった伝説の名曲「Little Red Corvette」の本編歌唱シーンも解禁された。【動画】プリンスが歌い上げる！「Little Red Corvette」歌唱シ