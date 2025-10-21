CSファーストステージでDeNAに連敗した巨人。3年契約最終年の阿部慎之助監督はオフの大補強に動き出したとされる。スポーツ紙デスクが言う。【写真】前田健太「東京の父」との集合写真。ほか、早穂夫人とのツーショットや早穂夫人のアナウンサー時代の1枚も「10年間メジャーでプレーした前田健太の獲得に動いている。日米通算200勝まで35勝。2年連続で200勝達成のための受け皿になるつもりのようです。田中将大との元メジャーの2