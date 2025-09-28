ニューヨーク＝金子靖志】イランに対する国連制裁が米東部時間２７日午後８時（日本時間２８日午前９時）、再発動した。２０１５年に米英仏独露中とイランが結んだ核合意の違反を理由に、安全保障理事会の経済制裁を復活させる「スナップバック」規定による措置で、合意発効後に国連制裁が全面的に復活するのは初めてとなる。復活する制裁には、核関連の個人・団体の資産凍結・渡航制限や対イラン武器禁輸、核・ミサイル関連