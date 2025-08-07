ＤｅＮＡは７日、牧秀悟内野手が東京都内の病院で左ＭＰ関節尺側側副靱帯修復術を手術を受け、無事終了したと発表した。今後はリハビリに励むとした。牧は「手術をすることを決めました。シーズン中の手術なので迷いはありましたが、これを機に自分を見直せるいい時間になると思います。自分の限界を作らず、成長した姿をお見せできるようにリハビリ頑張ります！」などとコメントした。牧は１日に出場選手登録を抹消。三浦監