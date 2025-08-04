北海道・小樽警察署は2025年8月3日、建造物侵入の疑いで、自称・札幌市清田区在住の17歳と16歳の少年2人を逮捕しました。2人は3日午後10時半ごろ、小樽市長橋3丁目にある廃施設に侵入した疑いが持たれています。警察によりますと、2人が侵入したのは旧・小樽第二病院の建物で、午後10時ごろ、警備会社から警察に110番通報があり事件が発覚しました。警察官が駆けつけた際、少年2人が暴れるなどして逃走しようとしたため現行犯逮捕