お笑いコンビ・アンガールズ田中卓志（49）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。“難関国家資格”受験を告白した。【写真あり】なじみすぎ？アンガールズ田中、“難関国家資格”受験の様子田中は、学校と思われる建物を背景に、帽子にメガネのセルフィ―とともに「二級建築士の学科試験受けてきました！」と報告。「合格発表は8月25日です！受かっていれば、製図試験に進めるんだけどなぁ！」と伝えた。続けて「試