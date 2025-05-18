¡Ò¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç´Ö°ã¤¤¡ÄµþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¶µ¤¨¤ë¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¤¤¤Þ¤«¤éÌó10Ç¯¸å¡¢2030Ç¯Âå¤Ëµ¯¤­¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡×¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î³ùÅÄ¹Àµ£»á¤¬¡Ö¤½¤ÎÈï³²µ¬ÌÏ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¿·´©¡Ø¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö²Ð»³¡×¤Î¹ñ¤ËÊë¤é¤¹¤¢¤Ê¤¿¤ËÂ£¤ë Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÃÏ³Ø¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ