結婚相手を選ぶ時、男性のことを細かいところまでチェックするでしょうが、同じように男性も女性のことを細かくチェックしているでしょう。そこで今回は、男性が「結婚はムリ」「一緒になる未来が想像できない」と感じる女性の特徴を紹介します。自己中なところがある男性は結婚相手を選ぶ際、自己中で利己的な女性は候補から排除します。なぜなら、そういう女性は自分中心でないと気分を損ねるところがあり、男性としては結婚後も