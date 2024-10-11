FURFUR（ファーファー）が、世界的な食品ブランドHEINZ（ハインツ）との初のコラボレーションアイテムを発表した。このアイテムは、10月15日（火）より全国で発売される予定で、公式オンラインストアやECデパートメントストアのUSAGI ONLINEでは、10月11日（金）正午から商品ラインアップが公開される。このコラボレーションは、HEINZのケチャップとマスタードのパッケージデザインに着目したもので、全6型のアイテムが展開される