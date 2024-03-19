「勉強嫌いの息子の中学受験は、完全に親のエゴでした。でも最後に『中学受験をしてよかった』という息子の言葉を聞いてホッとしています」こう語るのは、森将人さん。慶應大学を卒業した元大手証券ディーラーだ。子どもの数は減少しても、特に首都圏では中学受験をする割合は増加している今、中学受験とどのように向き合うのか。大切なのは「ほかの人と同じようにすること」ではなく、自分の子どもにとって何が幸せになるのかを考