愛知県小牧市で生後６か月から２歳児を預かっている小規模保育事業所「すくすくｎｕｒｓｅｒｙ（ナーサリー）中央」で、乳幼児に対し、保育士が頭がのけぞるほどの勢いで食事を押し込んだり、おむつ替えの時、脱がしたタイツやズボンを顔にかぶせたりするなど虐待が疑われる行為をしたとして、市が改善指導したことが分かった。市によると、昨年１２月に匿名の連絡を受け、立ち入り調査を行い、保育士をはじめとした職員に聞き
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