英国で飛行訓練を担う教官が心不全を起こして飛行中に死亡した。写真は教官が乗っていたものと同様のパイパーＰＡ２８型機/aviation-images.com/Universal Images Group/Getty Images/File（ＣＮＮ）英国でパイロットの訓練を担う教官の男性が、飛行中に心不全を起こして死亡した。操縦していたパイロットは、冗談だと思ってそのまま飛行を続けたが、教官の体が自分の肩の上に倒れかかってきたことで、着陸後に初めて事態を察した