Photo: 山田ちとらうしろがiPhone 14 Plus ほかのiPhone 14の機種に遅れを取ること約1ヶ月、ついについに発売されたiPhone 14 Plus。iPhone 12 miniを愛用している筆者が、2年間の進化を遂げた最新のiPhone14 Plusに触れてみた率直な感想は……うーん、デカい！手に余るラージサイズ 無印iPhone 14をそのまま