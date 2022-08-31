「こころ酒」「むらさき雨情」などのヒット曲で知られる演歌歌手の藤あや子さん。近年はTwitter（@fuji_ayako）などのSNSやブログで保護猫のマルちゃんとオレオちゃんのようすを積極的に発信。子煩悩ならぬ猫煩悩な一面を披露し、たくさんのフォロワーを集めています。豪快に未開封の荷物に穴をブチ開ける猫が話題にそんな藤あや子さんが先日もTwitterを更新。あまりにも大胆な猫ちゃんの写真が投稿され、ネットユーザーからの注目
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