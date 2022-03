これまで、Webマーケティングの施策として、Google検索でどれだけ上の順位に表示されるかが重要だった。Google検索のSEOを改善する書籍は何冊も発売されている。しかし、Google検索の利用が減っていると言われている若い世代をターゲットとする製品のマーケティングなら、Instagramの検索を重視したほうがいいかもしれない。Make Tech Easierが「8 Tips to Win at Instagram Search and Get Discovered」で、Instagram検索を使いこ