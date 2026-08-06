40歳「年収100万円」の“扶養内パート”ですが、夫は「110万円稼ぐほうが将来的に得」と言います。保険料など“年16万円”近く手取りが減っても、将来の年金が増えるなら元が取れるでしょうか？

日本の年金制度は「2階建て」

日本の公的年金は、1階部分の「国民年金」と、会社員などが加入する2階部分の「厚生年金」の2階建てになっています。年収100万円で会社員の夫の扶養に入っているパート主婦は、第3号被保険者として国民年金に加入しているケースが一般的です。

この場合、将来受け取れるのは主に老齢基礎年金で、令和8年度の満額は年額84万7300円（月額約7万600円）となっています。



年収110万円でも社会保険に加入できるとは限らない？

年収110万円になれば、必ず社会保険へ加入するわけではありません。勤務先の企業規模や、週20時間以上勤務していること、月額賃金8万8000円以上などの条件を満たす必要があります。

そのため、まずは勤務先が社会保険の適用対象かどうかを確認することが大切です。



社会保険に加入すると手取りはいくら減る？

それでは、実際に年収が110万円になり、社会保険に加入すると手取りがいくら減るのか見ていきましょう。

東京都の協会けんぽに加入し、40歳以上で介護保険第2号被保険者に該当するケースでは、本人負担の目安（いずれも月額）は次の通りです。

合計すると毎月約1万3200円、年間では約15万8400円になります。そのため、年収が100万円から110万円に増えても、社会保険料負担によって手取りは減る可能性があります。



将来の年金はどれくらい増える？

社会保険に加入することによって、将来の年金はどれくらい増えるのでしょうか。

40歳から60歳まで20年間、年収110万円（標準報酬月額8万8000円）で厚生年金に加入したと仮定すると、試算上は老齢厚生年金が年間約11万5759円増えます。

月額では約9600円の上乗せとなります。老齢基礎年金だけの場合と比べると、老後の収入が増える点は大きなメリットだといえるでしょう。



何歳まで生きれば元が取れる？

本記事の場合、社会保険料の本人負担は20年間で約316万8000円（15万8400円×20年間）です。

一方、増える年金は年間約11万5759円なので、単純計算では約27年受給すると保険料負担を上回ります。つまり、65歳から年金を受け取り始める場合、おおよそ92～93歳が1つの目安です。

ただし、この316万円には健康保険料も含まれています。厚生年金保険料だけで考えると、20年間の本人負担は約193万円で、82歳前後が元を取る目安になります。



社会保険は年金以外にもメリットがある

社会保険のメリットは、年金が増えることだけではありません。病気やけがで働けなくなった場合の傷病手当金や、障害厚生年金、遺族厚生年金など、保障が手厚くなる点も大きな魅力です。

また、将来的に勤務時間を増やし、さらなる収入アップを目指す場合には、手取りも増加し、今の生活や老後を安定させることにもつながるでしょう。



まとめ

社会保険に加入すると、保険料の負担によって手取りが減ってしまう可能性があります。とはいえ、将来の年金増加など、社会保険に加入するメリットもあります。

「手取りが減るから損」と単純に判断するのではなく、保障の充実や今後の働き方も含めて考えることが大切だといえるでしょう。



出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

全国健康保険協会 令和8年3月分（4月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表（東京支部）

日本年金機構 は行 報酬比例部分

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など