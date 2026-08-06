現役スリコ本部スタッフが厳選！「ワンプッシュ製氷器」など生活の質が爆上がりする7月の購入品
YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が、「【7月の購入品】現役スリコ本部スタッフがガチで買ったアイテムを紹介します！」と題した動画を公開した。スリコ本部スタッフのたかはしが、自身が実際に購入して良かったと感じた7月のイチオシアイテム7点を紹介している。
動画では、夏の生活を快適にするキッチングッズを中心に、食品やコスメ雑貨まで幅広くピックアップ。特に注目を集めたのは、最大60個の氷を作れる「ワンプッシュ製氷器」だ。裏返してボタンを押すだけで「サラサラサラッと氷が落ちてくれる」とその手軽さを熱弁。家族間での「氷の争奪戦」を解決する夏の必需品として強くプッシュした。
また、「ごはん保存容器2個セット」については、冷凍ご飯を電子レンジで加熱した際によくある「カチコチになったり、水っぽくてベチャベチャ」という不満を解消すると解説。ザル付きの2層構造で余分な水分が落ちる仕組みを評価し、ご飯だけでなく刻みネギやシュレッドチーズの冷凍保存にも応用できるという、プロならではの独自アレンジも披露した。
さらに、お菓子シリーズの「くるみむっちもち」も紹介。「甘じょっぱくてお腹に溜まる」と絶賛し、友人がまとめ買いするほど魅了されているというエピソードを交えて、その美味しさを語った。
商品の基本的な機能だけでなく、日常に寄り添った実用的な活用法も提案された今回の動画。現役スタッフの「ガチ推し」アイテムの数々は、読者の生活をより豊かに、そして快適にするための大きなヒントとなりそうだ。
動画では、夏の生活を快適にするキッチングッズを中心に、食品やコスメ雑貨まで幅広くピックアップ。特に注目を集めたのは、最大60個の氷を作れる「ワンプッシュ製氷器」だ。裏返してボタンを押すだけで「サラサラサラッと氷が落ちてくれる」とその手軽さを熱弁。家族間での「氷の争奪戦」を解決する夏の必需品として強くプッシュした。
また、「ごはん保存容器2個セット」については、冷凍ご飯を電子レンジで加熱した際によくある「カチコチになったり、水っぽくてベチャベチャ」という不満を解消すると解説。ザル付きの2層構造で余分な水分が落ちる仕組みを評価し、ご飯だけでなく刻みネギやシュレッドチーズの冷凍保存にも応用できるという、プロならではの独自アレンジも披露した。
さらに、お菓子シリーズの「くるみむっちもち」も紹介。「甘じょっぱくてお腹に溜まる」と絶賛し、友人がまとめ買いするほど魅了されているというエピソードを交えて、その美味しさを語った。
商品の基本的な機能だけでなく、日常に寄り添った実用的な活用法も提案された今回の動画。現役スタッフの「ガチ推し」アイテムの数々は、読者の生活をより豊かに、そして快適にするための大きなヒントとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
スマホ画像がオリジナルグッズに。「3COINSのフォトプリンター」は専用用紙の豊富さこそ至高
「あれもこれも全部買う」スリコスタッフも大興奮！salut!の新作猫グッズが「天才か？」と話題
「ずっと売れ続けている」現役スリコスタッフが本気で選んだ、上半期買ってよかった神アイテム12選！
チャンネル情報
3COINS（スリコ）の新商品やロングセラーのアイテムなど ナビゲーターのたかはしが情報をお届け😊🌟 あなたのちょっと幸せをお手伝い🍀 チャンネル登録よろしくお願いします💨 店舗により入荷日・入荷数が異なりますので、お立ち寄りの店舗までお問い合わせください。