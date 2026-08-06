YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が、「【7月の購入品】現役スリコ本部スタッフがガチで買ったアイテムを紹介します！」と題した動画を公開した。スリコ本部スタッフのたかはしが、自身が実際に購入して良かったと感じた7月のイチオシアイテム7点を紹介している。

動画では、夏の生活を快適にするキッチングッズを中心に、食品やコスメ雑貨まで幅広くピックアップ。特に注目を集めたのは、最大60個の氷を作れる「ワンプッシュ製氷器」だ。裏返してボタンを押すだけで「サラサラサラッと氷が落ちてくれる」とその手軽さを熱弁。家族間での「氷の争奪戦」を解決する夏の必需品として強くプッシュした。

また、「ごはん保存容器2個セット」については、冷凍ご飯を電子レンジで加熱した際によくある「カチコチになったり、水っぽくてベチャベチャ」という不満を解消すると解説。ザル付きの2層構造で余分な水分が落ちる仕組みを評価し、ご飯だけでなく刻みネギやシュレッドチーズの冷凍保存にも応用できるという、プロならではの独自アレンジも披露した。

さらに、お菓子シリーズの「くるみむっちもち」も紹介。「甘じょっぱくてお腹に溜まる」と絶賛し、友人がまとめ買いするほど魅了されているというエピソードを交えて、その美味しさを語った。

商品の基本的な機能だけでなく、日常に寄り添った実用的な活用法も提案された今回の動画。現役スタッフの「ガチ推し」アイテムの数々は、読者の生活をより豊かに、そして快適にするための大きなヒントとなりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:21

氷不足を解決する「ワンプッシュ製氷器」
02:24

「お茶足りない問題」を救うドリンクサーバー
04:06

ご飯以外にも使える「ごはん保存容器」
08:14

友人も爆買いするお菓子「くるみむっちもち」
10:19

肌荒れ予防に！手放せない「クレンジングタオル」

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