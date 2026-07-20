【中古戸建て】築25年で修繕費500万円!? プロが教える大損を避けて賢くコストを抑える方法
新築一戸建ての価格高騰が続くなか、注目を集める「中古住宅」。しかし、気になるのが「住み始めてから一体いくらの修繕費がかかるの？」というリアルな問題です。
今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、築25年の木造一戸建てを例に、修繕費用の目安とコストを劇的に抑えるためのロードマップを解説します。
■ 1. 築25年の修繕費は「500万円」が目安！そのリアルな内訳
適切な手入れがされていない築25年の物件の場合、直近3年ほどでかかる修繕費の目安は総額500万円です。その内訳は大きく2つに分かれます。
・外回りのワンパッケージ（約200万円） 外壁塗装、屋根・ベランダの防水処理、シロアリの予防対策など、建物の寿命を伸ばすための必須工事です。
・水回りと「機械類」の交換（約300万円） キッチン、浴室、トイレのほか、レンジフード、食洗機、給湯器といった「機械類」が次々と寿命を迎えるため、一気に費用が重なります。
■ 2. 「500万円を浮かせる？」修繕コストを抑える3つの裏ワザ
「500万円もかかるなら新築の方がいいのでは？」と諦める必要はありません。工夫次第でコストは大幅に抑えられます。
・「メンテ済み物件」を狙う 前の住人がこまめに外壁塗装などを行っていた物件は狙い目です。こうした修繕履歴は売り出し価格に反映されないケースが多いため、選ぶだけで約200万円分のメリットを享受できます。
・「リフォーム一体型ローン」を選ぶ 購入後に別で金利の高いリフォームローンを組むと、毎月の返済が膨れ上がります。購入前に仲介業者へ相談し、住宅ローンと一本化するのが鉄則です。
・契約前の住宅診断（ホームインスペクション） 専門家に依頼し、「雨漏り」「構造の不具合」「シロアリ」の3大リスクを見極めます。程度が重すぎる物件は購入を見送る（引き返す）決断も必要です。
■ 3. 住んでからの大損を防ぐ！「補助金」を使った光熱費カット術
家を購入した後のランニングコスト（毎月の電気・ガス代）を下げるには、空調費の対策が欠かせません。
・窓の断熱リフォーム 築25年以上の物件は、家全体の熱の6～7割が窓から出入りしています。「インナーサッシ（内窓）」をつければエアコンの効きが劇的に良くなり、結露も改善します。
・補助金をフル活用する 窓のリフォームや高効率給湯器への交換には、国などの手厚い補助金が出ることがほとんどです。初期投資を抑えつつ、日々の光熱費を大幅に引き下げましょう。
■ まとめ：中古戸建てを賢く買い、コストを抑えて楽しむために
・築25年の修繕費は500万円を想定する：外回り（約200万円）と水回り・機械類（約300万円）をあらかじめ予算に組み込んでおく。
・ホームインスペクションと一体型ローンが必須：3大リスク（雨漏り・構造・シロアリ）を排除し、資金計画は住宅ローンと一本化する。
・補助金を使った断熱・設備投資で光熱費を下げる：窓の内窓設置や高効率給湯器を補助金で導入し、ランニングコストを徹底的に抑える。
一戸建ては「一生遊び尽くせるもの」と田村さんは語ります。新築に比べて手間はかかりますが、手をかけるほど愛着が湧くのが中古住宅の楽しさです。株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションでしっかり建物の状態を見極めてもらい、使えるローンや補助金を賢くフル活用すれば、中古一戸建ては非常にコストパフォーマンスの良いワクワクする選択肢になります。事前の準備をしっかり整えて、理想のマイホーム生活を楽しくスタートさせてみてくださいね！
今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の田村啓さんが、築25年の木造一戸建てを例に、修繕費用の目安とコストを劇的に抑えるためのロードマップを解説します。
■ 1. 築25年の修繕費は「500万円」が目安！そのリアルな内訳
適切な手入れがされていない築25年の物件の場合、直近3年ほどでかかる修繕費の目安は総額500万円です。その内訳は大きく2つに分かれます。
・外回りのワンパッケージ（約200万円） 外壁塗装、屋根・ベランダの防水処理、シロアリの予防対策など、建物の寿命を伸ばすための必須工事です。
・水回りと「機械類」の交換（約300万円） キッチン、浴室、トイレのほか、レンジフード、食洗機、給湯器といった「機械類」が次々と寿命を迎えるため、一気に費用が重なります。
■ 2. 「500万円を浮かせる？」修繕コストを抑える3つの裏ワザ
「500万円もかかるなら新築の方がいいのでは？」と諦める必要はありません。工夫次第でコストは大幅に抑えられます。
・「メンテ済み物件」を狙う 前の住人がこまめに外壁塗装などを行っていた物件は狙い目です。こうした修繕履歴は売り出し価格に反映されないケースが多いため、選ぶだけで約200万円分のメリットを享受できます。
・「リフォーム一体型ローン」を選ぶ 購入後に別で金利の高いリフォームローンを組むと、毎月の返済が膨れ上がります。購入前に仲介業者へ相談し、住宅ローンと一本化するのが鉄則です。
・契約前の住宅診断（ホームインスペクション） 専門家に依頼し、「雨漏り」「構造の不具合」「シロアリ」の3大リスクを見極めます。程度が重すぎる物件は購入を見送る（引き返す）決断も必要です。
■ 3. 住んでからの大損を防ぐ！「補助金」を使った光熱費カット術
家を購入した後のランニングコスト（毎月の電気・ガス代）を下げるには、空調費の対策が欠かせません。
・窓の断熱リフォーム 築25年以上の物件は、家全体の熱の6～7割が窓から出入りしています。「インナーサッシ（内窓）」をつければエアコンの効きが劇的に良くなり、結露も改善します。
・補助金をフル活用する 窓のリフォームや高効率給湯器への交換には、国などの手厚い補助金が出ることがほとんどです。初期投資を抑えつつ、日々の光熱費を大幅に引き下げましょう。
■ まとめ：中古戸建てを賢く買い、コストを抑えて楽しむために
・築25年の修繕費は500万円を想定する：外回り（約200万円）と水回り・機械類（約300万円）をあらかじめ予算に組み込んでおく。
・ホームインスペクションと一体型ローンが必須：3大リスク（雨漏り・構造・シロアリ）を排除し、資金計画は住宅ローンと一本化する。
・補助金を使った断熱・設備投資で光熱費を下げる：窓の内窓設置や高効率給湯器を補助金で導入し、ランニングコストを徹底的に抑える。
一戸建ては「一生遊び尽くせるもの」と田村さんは語ります。新築に比べて手間はかかりますが、手をかけるほど愛着が湧くのが中古住宅の楽しさです。株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションでしっかり建物の状態を見極めてもらい、使えるローンや補助金を賢くフル活用すれば、中古一戸建ては非常にコストパフォーマンスの良いワクワクする選択肢になります。事前の準備をしっかり整えて、理想のマイホーム生活を楽しくスタートさせてみてくださいね！
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