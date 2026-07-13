◇テニス ウィンブルドン選手権最終日（2026年7月12日 ロンドン郊外・オールイングランド・クラブ）

車いすの部は12日、男子シングルス決勝が行われ、第1シードの小田凱人（20＝東海理化）が第2シードのアルフィー・ヒューエット（28＝英国）を6―1、6―1で下し、2年連続3度目の優勝を果たした。今年の4大大会は全豪、全仏に続く3連勝で、自身初の年間グランドスラムに王手。11日の女子シングルス決勝では第9シードのリンダ・ノスコバ（21＝チェコ）が初優勝した。

チャンピオンシップポイントを迎えると、小田はアウェーの観客をあおった。最後は相手のリターンがネットにかかり、両手を突き上げガッツポーズ。「最高の気分。ナンバーワンコートで決勝ができて本当にうれしい」と優勝者インタビューで笑顔を振りまいた。

ダブルフォールト10回と苦しむ相手を尻目に、160キロ台のサーブでエース計4本を決めるなど試合を支配。一度もブレークを許さない完勝で、4大大会は節目の通算10勝に。車いす男子シングルスでヒューエットに並ぶ2位タイに浮上した。

これで車いす男子では史上初の年間グランドスラムに王手。特注の白い車いすの上で、「年間グランドスラムに向けて、みんなで頑張りたい」と宣言した。