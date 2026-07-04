6月29日に亀梨和也（40）と田中みな実（39）の結婚＆妊娠が唐突に発表されたことで、ファンや関係者の動揺が続いている。

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田中はサントリーの「こだわり酒場のタコハイ」CМに2023年3月から出演を続けてきた。それが今年2月、二宮和也（43）を板前姿にさせた新キャラクターのバージョンにさりげなく切り替わった。これについて、ある広告関係者は「好評のよくできたCMだったのに、おかしいなと思った」と振り返る。

「クライアントにとって、アルコール商品に起用する人気女優の妊娠は、常に頭の痛い問題です。少し前には戸田恵梨香（37）が、サントリー『金麦（糖質オフ）』のCМからやはり静かにフェードアウトし、しばらくしてから第1子妊娠が発表されました。今年の3月には満島ひかり（40）が浅野啓介（32）との結婚と妊娠を発表しました。キリンビール『一番搾り』のCМでは上唇の上にビールの泡を残す満島の飲み方が可愛いらしいと、こちらも好評でしたが、残念ながらいったんお休みせざるを得なくなったわけです。その一方で芸能記者にとって、人気女優が出演するアルコールのCМは、結婚と妊娠の“裏取り”の重要なヒントのひとつになっていることは間違いありません」（芸能関係者）

■アサヒスーパードライ」のキャスティングは切り替わるのか？

“人気女優とアルコールCМ”というキーワードで今、芸能記者たちが最も熱い視線を送っているのが、今年元日に映画監督の福永壮志氏（43）と結婚を発表した長澤まさみ（39）だ。

「長澤は今年11月に、夫（柄本佑＝39）と恋人（石橋静河＝31）と両方の愛を手に入れようとする、多様性愛情を抱えた絵本作家を演じた映画『このごにおよんで愛など』の公開を控えています。しかし、現在は事実上の活動休止状態にある。芸能関係者によれば、ドラマや映画のオファーを出しても、“結婚したばかりで……”といった理由で、体よく断られてしまうそうです。年齢的に『アサヒスーパードライ』CМの新しいバージョンが別のキャラクターに替わった時こそ、妊娠の可能性もあるのではないかと、私たちは注目しています」（芸能記者）

実は今年4月に小関裕太（31）との“同棲生活5年愛”が報じられた小芝風花（29）もマークされている。

「小芝は『キリン一番搾りホワイトビール』に出演中で、その透明感はキャラクター起用から1年過ぎますが、売り上げも上々だと言われています。小関と小芝はまだ正式に結婚発表はしていませんが、双方の家族には交際を報告、お互いを紹介済みだといいますから、結婚はもはや時間の問題でしょう。もし、小芝のビールCMが他の誰かのもの切り替わったら芸能マスコミは一斉に確認取材に入ると思います」（前出の芸能記者）

もうひとりの大本命は河合優実（25）だ。

「河合は28年度上半期のNHK朝の連続テレビ小説のヒロイン役が発表されたばかり。年齢的にも、職業意識の高い河合が、妊娠で朝ドラヒロインを降板するとは考えられませんが、『豊臣兄弟！』を終えた池松壮亮（35）との結婚は十分考えられますよね。やはり河合が出演中のサントリー生ビールのCMから目が離せません」（前出の芸能記者）

他にも綾瀬はるか（41）や浜辺美波（25）もアルコールCМに出演中。視聴者のCMの見方が田中の結婚・妊娠によってこれから少しずつ変わりそうだ。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）

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