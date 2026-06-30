ハローキティ×「3COINS」がコラボ！ “おすわりキティ”の「マルシェバッグ」など7．18発売
「3COINS」は、7月18日（土）から、サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」などで発売する。
【写真】キルトシリーズ＆モノトーンデザインもかわいい！ ハローキティコラボ商品一部
■3つのコンセプトを用意
本コラボレーションより登場するのは、赤と白を基調とした“おすわりキティ”、空前のキティブームを巻き起こした“キルトシリーズ”、大人かわいい“モノトーン”の3つのデザインから成る限定アイテム。
どこか懐かしさを感じる、おすわりキティのアイテムは、サブバッグとしても使える「マルシェバッグ」をはじめ、「財布風付箋セット」や「牛乳パック風ボトル」などユニークなアイテムが多数そろう。
また、「コスメチャーム」や「リップチャーム」、「ヘアゴム」といった毎日のメイク時間を彩るラインナップは、パールピンクのキルトシリーズで用意。
さらに、ガーリーなデザインや大人っぽいモノトーンのデザインをあしらった「ヘアクリップセット」、「リボンポーチ」、「ショッピングバッグ」など、トレンドの小物やモチーフを取り入れたアイテムも並ぶ。
ちなみに、発売日の7月18日（土）は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限を実施予定。1会計につき、各商品・各種1点までの購入個数制限が設定される（ランダム商品のラバーコースターは1会計につき2点まで）。
【写真】キルトシリーズ＆モノトーンデザインもかわいい！ ハローキティコラボ商品一部
■3つのコンセプトを用意
本コラボレーションより登場するのは、赤と白を基調とした“おすわりキティ”、空前のキティブームを巻き起こした“キルトシリーズ”、大人かわいい“モノトーン”の3つのデザインから成る限定アイテム。
また、「コスメチャーム」や「リップチャーム」、「ヘアゴム」といった毎日のメイク時間を彩るラインナップは、パールピンクのキルトシリーズで用意。
さらに、ガーリーなデザインや大人っぽいモノトーンのデザインをあしらった「ヘアクリップセット」、「リボンポーチ」、「ショッピングバッグ」など、トレンドの小物やモチーフを取り入れたアイテムも並ぶ。
ちなみに、発売日の7月18日（土）は事前抽選によるコラボアイテム売り場への入場制限を実施予定。1会計につき、各商品・各種1点までの購入個数制限が設定される（ランダム商品のラバーコースターは1会計につき2点まで）。