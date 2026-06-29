モテる女性ほどありがち?! 「婚活でモテない女性」に見られる特徴
モテるのになかなか結婚に至らない女性って周りにいませんか？
「モテるのになんで？」と思ってしまいますが、納得できる理由が存在するのです。
そこで今回は、「婚活でモテない女性」に見られる特徴を紹介します。
｜生活感がない
生活感が感じられない女性を男性は魅力的に感じる一方で、一緒に生活するイメージが湧かないとも感じます。
特に「全然料理したことがない」「実家住まいで家事は親まかせ」などと耳にすると、男性は「結婚はないな」と考えてしまう可能性が高いでしょう。
｜夜遊びをよくしてる
夜遊びばかりしている女性に対して、男性は「軽そう」というイメージを持つ傾向があります。
男性には「遊びの関係とか目先で交際するのはいいけど、結婚を前提には付き合えない」と思われてしまうでしょう。
なので、もし「良いな」と思える男性ができたら、夜遊びを控えたり、夜遊びをしていることを言わないようにしたりするのが賢明です。
｜見た目は可愛いのに性格は…
見た目は可愛いけど、度が過ぎるくらいワガママで自己中など、「性格は…」と男性に思われる女性も結婚の対象としては考えてもらえないもの。
しかも可愛いと、なぜか内面にも可愛さを求められてしまうので、ちょっとしたことでも「ワガママ」「自己中」などと思われてしまうこともあるので注意が必要です。
なので、「可愛いけど鼻持ちならない」ではなく、「可愛いけど謙虚」というイメージづくりを心がける必要があります。
もし結婚を視野にお付き合いしていきたいなら、男性との交際時にぜひ今回紹介した３つのポイントに注意してみてくださいね。
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