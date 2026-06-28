ハウステンボスの“ハロウィン”開催決定！ ミッフィーたちが初仮装で登場する新パレードも実施
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、9月18日（金）〜11月3日（火・祝）の期間、かつてないスケールで進化したハロウィンを開催する。
【写真】ミッフィーのかわいいグルメやグッズも新登場！ ハロウィン企画の詳細
■本格ホラーに新キャラ登場
今回開催されるのは、大絶叫＆大熱狂の本格ホラーやミッフィーたちの新パレード、ナイトショーや美食体験も楽しめるハロウィン企画。
毎年大好評の「ホーンテッド・ハロウィン」には、闇の使者たちの宴を更なる恐怖に陥れる暴君“デス・キング”が新登場し、本物の宮殿を舞台に、思わず絶叫してしまう恐怖とその先に待つ爽快感がパワーアップした史上最もスリリングな体験を堪能できる。
また、ミッフィーたちが初めて仮装で登場する新パレード「ミッフィー＆フレンズ ハロウィンパーティーパレード」を実施。おばけミッフィーとメラニーのグリーティングや、今季限定のグルメとグッズも展開され、心ときめくハロウィンイベントが盛りだくさんだ。
さらに、生演奏×花火×光×噴水の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」がさらにスケールアップして繰り広げられるほか、九州でしか味わえない秋の味覚を提供する「テイストオブ九州〜秋〜」も用意され、秋を思い切り楽しめる内容となっている。
【写真】ミッフィーのかわいいグルメやグッズも新登場！ ハロウィン企画の詳細
■本格ホラーに新キャラ登場
今回開催されるのは、大絶叫＆大熱狂の本格ホラーやミッフィーたちの新パレード、ナイトショーや美食体験も楽しめるハロウィン企画。
毎年大好評の「ホーンテッド・ハロウィン」には、闇の使者たちの宴を更なる恐怖に陥れる暴君“デス・キング”が新登場し、本物の宮殿を舞台に、思わず絶叫してしまう恐怖とその先に待つ爽快感がパワーアップした史上最もスリリングな体験を堪能できる。
さらに、生演奏×花火×光×噴水の絶景ナイトショー「シャワー・オブ・ライツ」がさらにスケールアップして繰り広げられるほか、九州でしか味わえない秋の味覚を提供する「テイストオブ九州〜秋〜」も用意され、秋を思い切り楽しめる内容となっている。