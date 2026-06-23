「face card」の意味は？容姿にまつわるスラングです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「face card」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「整った顔立ち、美人、イケメン」でした！
「face card」は「整った顔立ち、美人、イケメン」という意味のフレーズ。SNSで若者を中心に使われるスラングです。一般的には「トランプの絵札」という意味があります。
しかし、容姿を指す場合は、有効・無効という表現が使われるクレジットカードになぞらえて「Her face card is always valid!」＝「彼女の『顔カード』は常に有効！」と言うことができますよ。
「Her face card never declines. She always looks stunning.」
（彼女のフェイスカードは衰えないね。いつも眩しいくらい美しい）
あなたはわかりましたか？
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※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部