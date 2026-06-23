「face card」の意味は？容姿にまつわるスラングです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません！

果たして、正解は？

正解は「整った顔立ち、美人、イケメン」でした！

「face card」は「整った顔立ち、美人、イケメン」という意味のフレーズ。SNSで若者を中心に使われるスラングです。一般的には「トランプの絵札」という意味があります。

しかし、容姿を指す場合は、有効・無効という表現が使われるクレジットカードになぞらえて「Her face card is always valid!」＝「彼女の『顔カード』は常に有効！」と言うことができますよ。

「Her face card never declines. She always looks stunning.」

（彼女のフェイスカードは衰えないね。いつも眩しいくらい美しい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。