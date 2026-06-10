【ローソンストア100】玉ねぎ・じゃがいもなど1袋108円＆乾麺や調味料が最大50円引き！6月23日までお得な「生活応援セール」開催中。

ローソンストア100は、2026年6月10日から23日まで、乾麺や調味料、ドレッシングなどが割引きになる「生活応援セール」を開催しています。

暑くなると需要が高まる乾麺がお買い得！

気温が高くなる6月から8月は、うどんやそうめんの乾麺の需要が年間でも高まる時期です。

今回の「生活応援セール」では、このニーズに合わせて乾麺や調味料の値引きを実施。さらに、カット野菜や定番の生鮮野菜なども、リーズナブルな価格での販売を継続しています。

毎日の食卓に欠かせない生鮮野菜＆カット野菜が108円

野菜の定番じゃがいも・玉ねぎ・にんじんや、洗わずにそのまま使えて便利な「カット袋野菜14品」が、いつでも手に取りやすい108円で継続展開します。

夏に大活躍する乾麺や調味料が嬉しい値引き

これからの季節にヘビロテしそうなPB「ローソンバリューライン（VL）」のうどんやそうめんの乾麺、一緒に使うことの多いめんつゆや薬味などの調味料を、期間限定の値引き価格で登場しています。

・期間中、対象商品が50円引き

VL「讃岐うどん」と「播州そうめん」（各400g）が、通常価格171円のところ121円に。

・期間中、対象商品が20円引き

VL「播州そうめん」と「讃岐うどん」（各270g）が通常価格117円のところ97円に。

また、カネス製麺「播州そば」（320g）は通常価格214円のところ194円で販売しています。

・期間中、対象商品が10円引き

ヤマキ「つゆ濃縮3倍」（300ml）とエスビー食品「七味唐からし」（15g）が、それぞれ通常価格160円のところ150円に。

また、エスビー食品「大根おろし」「おろし生しょうが」（各40g）と「おろし生わさび」（43g）を、通常価格各127円のところ各117円で販売中です。

つゆやサラダ関連調味料もお得に

めんつゆ各種やサラダに欠かせないドレッシングやマヨネーズも、今だけの割引価格で展開中。

6月10日から23日までの期間限定で、VL「シーザーサラダドレッシング」「サウザンアイランドドレッシング」「焙煎ごまドレッシング」（各300ml）、味の素「ピュアセレクトコクうま」（360g）の4商品が20円引きに。

また、8月4日までの期間限定で、ヤマキ「ストレートそうめんつゆ」「ストレートそばつゆ」「めんつゆ」（各500ml）の3商品を20円引きで販売しています。

セールの詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部