「もしそうなら運気を下げてます」人気占い師がやらない「やりがちなこと」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







口元は運気の土台です

ふと鏡を見た時、口角が下がっていることはありませんか？ 実は口角の上がり＆下がり具合で、運気が大きく変わってしまうことがあるんです。今回は、そんな気になる口周り＆歯にまつわるお話。



人相学で、顔を上・中・下に三分割した「三停（さんてい）」という考え方があります。口元は下部にあたり、「下停（かてい）」と呼ばれています。晩年運を司り、安定や調和も意味するので、運気の土台になる大切な部分とも言えるでしょう。







ついやっていませんか？

まず1つめ。日常生活で気をつけたいのが、口をポカンと開けてしまう癖がある人。そこから運が逃げてしまいます。口は閉じる習慣をつけてください。また、口角が下がっている人も、陰の気が入ってきやすくなってしまい、いい運が寄ってこなくなるので注意が必要。







なぜ芸能人は「口もとを気にする？」

≫【ゲッターズ飯田さん一番弟子気が実感した「見た目以外の理由」