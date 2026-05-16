存在感抜群♡ 履くだけで気分が上がる【カラースニーカー】4選をご紹介！

夢を追いかけるなら、いつだって軽やかに目的地へ走り出せる準備をしておきたい！そこで今回は、気分をあげてくれる「カラースニーカー」を厳選してご紹介します。どんなシーンでも動きやすいスニーカーなら、気持ちまで軽やかにしてくれるはず♡

ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服 なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！

いつだって走り出せるカラースニーカー 夢を追いかけるには、いつだって軽やかに目的地へ走り出せる準備をしておきたい。であれば、どんなシーンでも動きやすいスニーカーを用意して！ 気分を上げてくれる、自分好みのカラーを選んでみよう♡

Cordinate スポガーリーに強めな赤でこなれ感をプラス 赤スニーカーを主役にできちゃうオール白。スポーティなラインパンツも白なら甘さを演出できる。ガーリーなトップスで足元のカジュアルさにこなれ感を。 スニーカー 15,400円／プーマ カーディガン 7,590円／TINA:JOJUN キャミソール 2,990円／ZARA（ザラ）ジャージーパンツ 14,300円／アディダス ネックレス／スタイリスト私物

Item 【Dr.Martens】レースアップシューズ マーチンらしい重厚感のある厚底で、個性的な足元をアピール。 レースアップシューズ 41,800円／ドクターマーチン（ドクターマーチン・エアウエア ジャパン）

Item 【adidas】ピンクスニーカー ビビッドなピンクが走り出す勇気をくれる。 ピンクスニーカー 15,950円／アディダス

Item 【adidas】ネイビースニーカー シンプルなネイビーに、折り返したシュータンで個性をプラス。 ネイビースニーカー 17,600円／アディダス 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海