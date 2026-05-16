存在感抜群♡ 履くだけで気分が上がる【カラースニーカー】4選をご紹介！
夢を追いかけるなら、いつだって軽やかに目的地へ走り出せる準備をしておきたい！そこで今回は、気分をあげてくれる「カラースニーカー」を厳選してご紹介します。どんなシーンでも動きやすいスニーカーなら、気持ちまで軽やかにしてくれるはず♡
ここぞという日に背中を押す！Ray的・おまもり服
なにかに挑戦する、勝負をかける、そんな日。最後に背中を押してくれるのは、ファッションだったりするのかも。そんな“ここぞ”という日のためのアイテムを紹介します！
いつだって走り出せるカラースニーカー
夢を追いかけるには、いつだって軽やかに目的地へ走り出せる準備をしておきたい。であれば、どんなシーンでも動きやすいスニーカーを用意して！
気分を上げてくれる、自分好みのカラーを選んでみよう♡
Cordinate スポガーリーに強めな赤でこなれ感をプラス
赤スニーカーを主役にできちゃうオール白。スポーティなラインパンツも白なら甘さを演出できる。ガーリーなトップスで足元のカジュアルさにこなれ感を。
Item 【Dr.Martens】レースアップシューズ
マーチンらしい重厚感のある厚底で、個性的な足元をアピール。
Item 【adidas】ピンクスニーカー
ビビッドなピンクが走り出す勇気をくれる。
Item 【adidas】ネイビースニーカー
シンプルなネイビーに、折り返したシュータンで個性をプラス。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海