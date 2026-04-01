「第二の綾瀬はるかじゃね」人気タレント、出川哲朗との2ショットに反響「またすごいいい経験したねえ！」
タレントの塚本恋乃葉さんは3月29日、自身のInstagramを更新。海外で撮影したお笑いタレントの出川哲朗さんとのツーショットを公開しました。
【写真】塚本恋乃葉＆出川哲朗のツーショット
この投稿にファンからは、「コーデも全部似合ってて笑顔ももの凄く可愛いかったです」「めちゃめちゃ素敵です」「逞しくなったねぇ〜」「可愛くて脚長」「第二の綾瀬はるかじゃね〜」「またすごいいい経験したねえ！」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】塚本恋乃葉＆出川哲朗のツーショット
「終始可愛かったです！」塚本さんは「イッテQありがとうございました！ ナミブ砂漠はとても美しく、登った先でみた夕日をじっくり目に焼き付けました!!」とつづり、6枚の写真を載せています。バラエティー番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で訪れたナミビア共和国で撮影した写真です。ナミブ砂漠で撮ったようで、1、2枚目には出川さんとのツーショットで周囲には幻想的な風景が広がっています。
オーストラリアでのショットも披露2月24日には「Taronga Zoo コアラみれて大満足」とつづり、オーストラリアのシドニーを訪れた際のショットを披露した塚本さん。白いTシャツを着用したラフで爽やかな姿を載せています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:鎌田 弘)