【義母サブスク？合鍵にキレた俺】ん！？そもそも論言うけど、覚悟はいい？＜第10話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第10話 夫婦間の信頼関係を傷つけた？
【編集部コメント】
ハイ、リカさんキレましたーー！ そりゃキレますよね。当たり前です。こちらとしては春休み中、仕事と子どもたちとのスケジュール調整に明け暮れているのに、一方で自分のことだけしか考えず、さらに子どもたちを預かってもらっておいてお礼も言わずに逆ギレする夫……。そしてそして、「自分の休みをどう使おうとお前に関係ない」だぁ？？？ そんなことを言えてしまう口なんて、縫い付けてしまいたくなりますね！ 笑顔でキレるリカさん、さぁしっかりとお灸をすえてあげてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 夫婦間の信頼関係を傷つけた？
【編集部コメント】
ハイ、リカさんキレましたーー！ そりゃキレますよね。当たり前です。こちらとしては春休み中、仕事と子どもたちとのスケジュール調整に明け暮れているのに、一方で自分のことだけしか考えず、さらに子どもたちを預かってもらっておいてお礼も言わずに逆ギレする夫……。そしてそして、「自分の休みをどう使おうとお前に関係ない」だぁ？？？ そんなことを言えてしまう口なんて、縫い付けてしまいたくなりますね！ 笑顔でキレるリカさん、さぁしっかりとお灸をすえてあげてください！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙