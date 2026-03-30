「2026年冬ドラマ」ではまり役だったと思う女性俳優ランキング！ 「戸田恵梨香」を超えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では、「2026年冬ドラマ」に出演した女性俳優に関するランキングを公開。それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は、『リブート』（TBS系）に出演している戸田恵梨香さんです。日曜劇場枠で放送されているドラマで、主演の鈴木亮平さんが一人二役を演じて話題を集めています。
戸田さんは、主人公・早瀬陸の前に突如現れる、正体不明の公認会計士・幸後一香を担当。ドラマの後半では、顔を変える“リブート（再起動）”していたことが明かされ、戸田さんも一人二役に挑戦しています。ミステリアスな女性の役が戸田さんにピッタリで、まさにはまり役と言えるでしょう。
回答者からは、「感情が大きく動くシーンでも過剰にならず、リアルな人物として自然に見えるところが魅力」（20代女性／大阪府）、「クールで頭がよく、強かで、かっこいい女性がピッタリだった」（30代女性／東京都）、「違和感なく見れたし、演技がうまい」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は、『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務めた橋本環奈さんでした。月9ドラマとして放送された作品で、橋本さんは新米ドクター・田上湖音波を担当。清楚（せいそ）で華麗な見た目の湖音波ですが、実は高校を退学した元ヤンで、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となった異色の経歴を持つドクターです。
橋本さんは、興奮するとドスの利いた岐阜弁が出てしまう元ヤンキャラを、コミカルな演技を交えながら丁寧に表現。憎めないキャラクターの湖音波をうまく演じ、まさにはまり役だと言えます。
回答者からは、「実際に居そうなヤンキーの再現度の高さだったから」（20代女性／愛知県）、「橋本環奈のヤンキーキャラはあんまり見ないけどどハマりだった」（20代男性／東京都）、「橋本環奈の良い意味で気の強い雰囲気ととても合っていたと思う。怒鳴り気味に言うセリフも良かった」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
この記事では、「2026年冬ドラマ」に出演した女性俳優に関するランキングを公開。それでは、「2026年冬ドラマではまり役だったと思う女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：戸田恵梨香（リブート）／45票
2位は、『リブート』（TBS系）に出演している戸田恵梨香さんです。日曜劇場枠で放送されているドラマで、主演の鈴木亮平さんが一人二役を演じて話題を集めています。
回答者からは、「感情が大きく動くシーンでも過剰にならず、リアルな人物として自然に見えるところが魅力」（20代女性／大阪府）、「クールで頭がよく、強かで、かっこいい女性がピッタリだった」（30代女性／東京都）、「違和感なく見れたし、演技がうまい」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：橋本環奈（ヤンドク！）／71票
1位は、『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務めた橋本環奈さんでした。月9ドラマとして放送された作品で、橋本さんは新米ドクター・田上湖音波を担当。清楚（せいそ）で華麗な見た目の湖音波ですが、実は高校を退学した元ヤンで、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となった異色の経歴を持つドクターです。
橋本さんは、興奮するとドスの利いた岐阜弁が出てしまう元ヤンキャラを、コミカルな演技を交えながら丁寧に表現。憎めないキャラクターの湖音波をうまく演じ、まさにはまり役だと言えます。
回答者からは、「実際に居そうなヤンキーの再現度の高さだったから」（20代女性／愛知県）、「橋本環奈のヤンキーキャラはあんまり見ないけどどハマりだった」（20代男性／東京都）、「橋本環奈の良い意味で気の強い雰囲気ととても合っていたと思う。怒鳴り気味に言うセリフも良かった」（50代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)