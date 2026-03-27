NHKが26日、番組公式Xを立て続けに閉鎖している。

Eテレの「100分de名著」（月曜午後10時25分）の公式Xは「『100分de名著』公式アカウントは3月末をもって閉鎖することが決まりました。現場では必死で運用してきたのですが求められる成果水準に達することができず私どもの力不足を痛感しております」と発表。続けて「今後は公式HPの『よくある質問』コーナーで同様の発信を続けていきます。長らく愛顧いただき深く感謝します」とした。

同じくEテレの「サイエンスZERO」（日曜午後11時30分）の公式Xも閉鎖。「このアカウントは3月31日で終了します。長い間ご利用をありがとうございました。『サイエンスZERO』の放送は今後も続きますので、最新の番組情報は番組HPでご覧いただけますよう、お願いします」と伝えた。

立て続けの番組公式アカウント閉鎖に対し、Xでは「NHKさん内部で何が起きているのでしょう？」「NHKの番組公式アカウントがどんどん閉鎖してるのはなんかあるの？」「これいろいろと物議を醸していますが、不条理と思えるNHK関連の公式アカウントの閉鎖は他にもかなりありますよね…“公共”や“文化的”なあれこれがどうでもいいルールやロジックに食い潰されていく、とても厭です」などと書き込まれていた。