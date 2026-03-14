新年度のあいさつで贈りたい「北海道のお土産」ランキング！ 2位「マルセイバターサンド」を抑えた1位は？
新年度の準備やごあいさつの機会が増えるこの時期、相手の記憶に残るような手土産を選びたいものです。新しい門出を祝うシーンにふさわしい、誰からも愛される定番の味わいや特別感のある品々が注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】▼調査概要
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
回答者からは「北海道のお土産というのが伝わりやすく、個包装になっているので配りやすいから」（30代女性／宮城県）、「高級感があるので贈り物にもらえると嬉しいと思う」（30代男性／大阪府）、「確実においしく、老若男女問わず喜ぶものだと思う為」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「定番の人気お菓子、ラングドシャクッキーでホワイトチョコをサンドした品のある甘さで送りたいです」（50代女性／広島県）、「サクサクのラングドシャにホワイトチョコレートがはさまれています。甘さもほどよく食べやすいので、多くの人に喜ばれるお菓子だと思い、新年度のあいさつのお土産に良いと思いました」（30代女性／愛知県）、「超定番ながら万人に美味しいと感じてもらえる逸品のため」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「北海道のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
調査期間：2026年3月6日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国20〜60代の男女200人
※本調査は全国200人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
2位：マルセイバターサンド（六花亭）／45票北海道を代表する銘菓として名高い六花亭の「マルセイバターサンド」。専用の小麦粉で作られたビスケットに、ホワイトチョコレートとレーズン、北海道産生乳100％のバターをあわせたクリームがたっぷりサンドされています。レトロなパッケージも上品で、新年度の新たな門出を祝うギフトとして世代を問わず喜ばれる逸品です。
回答者からは「北海道のお土産というのが伝わりやすく、個包装になっているので配りやすいから」（30代女性／宮城県）、「高級感があるので贈り物にもらえると嬉しいと思う」（30代男性／大阪府）、「確実においしく、老若男女問わず喜ぶものだと思う為」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：白い恋人（ISHIYA）／53票堂々の1位に輝いたのは、石屋製菓の「白い恋人」でした。サクサクのラング・ド・シャでオリジナルのホワイトチョコレートを挟んだ、北海道土産の王道中の王道。個包装で配りやすく、安定したおいしさと知名度は、初対面の方へのあいさつや職場への手土産としても抜群の安心感があります。北の大地の雪景色を思わせる爽やかなブルーの包装も印象的です。
回答者からは「定番の人気お菓子、ラングドシャクッキーでホワイトチョコをサンドした品のある甘さで送りたいです」（50代女性／広島県）、「サクサクのラングドシャにホワイトチョコレートがはさまれています。甘さもほどよく食べやすいので、多くの人に喜ばれるお菓子だと思い、新年度のあいさつのお土産に良いと思いました」（30代女性／愛知県）、「超定番ながら万人に美味しいと感じてもらえる逸品のため」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)