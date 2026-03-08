グラビアアイドルで気象予報士でもある椿野ゆうこ(25)が1日、自身のSNSを更新し、所属していた事務所「ノースサウンド」を退所し、「ウェザーマップ」所属となったことを報告した。



【写真】天気図より目がいっちゃう！山沿い、谷沿い、椿野ゆうこ

【お知らせ】と題して「この度、ノースサウンド退社いたしました。約6年間大変お世話になりました。ありがとうございました。」と感謝とともに伝えた。今後については「これからは、以前から所属しておりましたウェザーマップに引き続き所属いたします」とした。



「ウェザーマップ」は主に気象予報士が所属する事務所。すでにホームページには椿野も掲載されている。



椿野は京都府出身。茨城大学理学部理学科の地球環境科学コース（気象学専攻）卒業で、気象予報士の資格を持っている。TOKYO MX「おはリナ!」（月～金曜、前7･00）の火曜・水曜のお天気キャスターを務めるなど、気象予報士としての仕事も行っていたが、並行してアイドルグループ「ひめもすオーケストラ」のメンバーとして活動していた。「ひめもすオーケストラ」は「ノースサウンド」所属。椿野は同グループを2月で卒業し、事務所も退所した形だ。



お天気お姉さん、アイドルとして活躍する一方、ふんわりとした美ボディを生かしてグラビアアイドルとしても活動していた。



（よろず～ニュース編集部）