Photo:門岡 明弥

最初の1音で“世界が変わった”と思いました。

ピアニストとして日々「音」に向き合う僕にとって、「音質のよさ」は特に大切な要素です。

音楽を聴くときはもちろん、ゲームをするとき、映画やアニメなどのコンテンツを楽しむとき。音がいいだけで、それぞれの世界にスッと入り込めるんですよね。

「とにかく音質第一！」ということで、自宅で映画や音楽鑑賞を楽しむときには「Sonos（ソノス）」のスピーカーを愛用している僕。どのSonosスピーカーも素敵ですが、実は以前からフラッグシップサウンドバー「Sonos Arc Ultra」の存在に心惹かれていました……。

いつかお迎えしてみたいな〜と思っていたのですが、ついにその機会が！ 実際に自宅で使ってみたら、もうこれを使う前には戻れないほど感動してしまったんです。

そもそも「Sonos」って？音にこだわる人を虜にする理由

Photo:門岡 明弥

アメリカ生まれのプレミアムオーディオブランド「Sonos」。2002年の創業以来、ワイヤレススピーカーやサウンドバー、ヘッドフォンなどの高品質なオーディオ製品を次々と生み出してきたメーカーです。

製品の設計には、ハリウッドをはじめとする音楽や映画業界で活躍するクリエーターたちが関わっていることもあって、その「音質のよさ」は最大の魅力！

僕は数年前から「Sonos Move」や「SYMFONISK」というSonosのスピーカーを愛用しているのですが、各音域がクリアに聴こえる「透明感のある音質」にはいつも惚れ惚れしています。

どんなジャンルの作品を聴いても各楽器のサウンドがクリアに聞こえてきて、本当に楽しい……。音源本来の魅力をストレートに引き出してくれるのが、Sonos製品の好きなところです。

Photo:門岡 明弥

また、Sonosのスピーカーはいい意味でガジェット感がありません。多くの製品が少し丸みを帯びたフォルムで、なんだかぽてっとしてかわいい。寝室やキッチン、リビングなど、どんな空間に置いても違和感なくなじんでくれるところも好きなんです。

音質、デザイン、設定の手軽さ。Sonosの魅力、これ1台に

Photo:門岡 明弥

そんなSonosの魅力がギュッと詰まっているのが、今回お迎えした「Sonos Arc Ultra」。超かわいい！

サイズは高さ75mm、幅1178mm、奥行き110.6mmとやや大きめではあるものの、丸みのあるデザインのおかげで圧迫感がなく、どんなインテリアにもなじむんです。

我が家のテレビは50インチのモデルですが、ほぼテレビの横幅と同じか、少しはみ出すくらいのサイズ感。コンパクトなテレビと合わせて使っても、違和感はないはずです。

Photo:門岡 明弥

設置も簡単。付属の電源ケーブルとHDMIケーブルを本体裏に差し込むだけでOKです。

HDMIケーブルをテレビとつないだら、特別な設定をしなくても自動的にテレビの音声を出力してくれました（※1）。

※1 テレビ側にHDMI ARC/eARCポートが必要です。

Photo:門岡 明弥

スマートフォンで「Sonos」アプリを開き、設定を進めていきます。

自動的にデバイスを認識してくれるので、あとは画面の指示に沿って進めていくだけでOK。難しい操作は一切ありません。

設定時には、アプリで設置場所や部屋の環境に合わせてサウンドをチューニングできるので、専門知識がなくても最適なバランスでSonosの音質をしっかり味わえるつくりになっているところもありがたい！

もちろんサウンドバーを移動させたときには、再チューニングも可能ですよ。

Photo:門岡 明弥

これにて「Sonos Arc Ultra」の設定は完了。何も苦労することなく、テレビボードに設置できました。

「Sonos Move」や「SYMFONISK」のときにも思いましたが、導かれるがまま設定を進めていくだけで設置できるのは本当にストレスフリー。

ガジェットの操作が苦手な方でも、不安なく使いはじめられるはずです。

一瞬で世界を変える音。映画の世界に入り込んだような錯覚に

準備が整ったところで、実際に「Sonos Arc Ultra」の立体音響を体験してみましょう。

音に包まれているような臨場感

Photo:門岡 明弥

実際に部屋で映画やアニメなどの映像コンテンツを観てみたところ、想像以上の臨場感にただただ圧倒。もはや「音質がいい」というレベルではありません。

まるで自分が映画の中の世界に入り込んだかのような錯覚すら覚える。そんな「空間をつくり出す音響」だと感じました。

特に秋の夜に焚き火をしているシーンでは、目の前で薪がパチパチと爆（は）ぜているようなリアルさ。さらに周囲の雑木林で鈴虫がリンリンと鳴く音までも、まるで本当にその場にいるかのような感覚。

「作品の中の空間にワープしたのか!?」と思うほど、その世界に引き込まれました。

14基のスピーカーがもたらす音の奥行きと立体感

Photo:門岡 明弥

「Sonos Arc Ultra」が生み出す臨場感の秘密は、上向き・横向きに配置された複数のスピーカーにあります。

「Sonos Arc Ultra」は1本のサウンドバーでありながら、合計14基のスピーカーを搭載した9.1.4ch（チャンネル）のモデル。

セリフや声を聞きやすくするセンタースピーカー1基、包み込むように空間に音を広げるスピーカーが左右に8基、重低音に特化したスピーカーが1基、頭上から降り注ぐように音を届ける上向きのスピーカーが4基で合計14基。これが立体的な音響を実現する「9.1.4ch」の内訳です。

「Sonos Arc Ultra」は一方向に音を出すのではなく、天井や壁への「音の反射」と独自の音響設計を組み合わせることで、まるで音に包まれるような臨場感あふれる立体的なサウンド空間を生み出してくれるんです。

さらに重低音に特化したスピーカーが、迫力と深みのある音を演出してくれます。

本来であれば複数のスピーカーを壁や天井に設置しなければ味わえない音響を、これ1本で楽しめてしまう。正直、「お得」なんて言葉じゃ足りないレベルではないでしょうか。

Dolby Atmosで作品の世界に没入

Photo:門岡 明弥

また、立体音響技術・Dolby Atmos（ドルビーアトモス）に対応しているため、各種配信サービスの「Dolby Atmos対応作品」を再生することで、さらに没入感のあるサウンド空間を味わえるところも◎。

同じ作品を視聴するにしても、スマホで観るのか、サウンドバーを使ってテレビで観るのか。その違いで得られる感動はまるで別物です。

いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめる今の時代。移動時間や家事の合間に「ながら視聴」を楽しむのもアリですが、素晴らしい音響の中で、腰を据えて作品と向き合う時間はこれまた格別。まさに「おうち映画館」ですね。

シームレスに「好きな音楽」へアクセスできちゃう

Photo:門岡 明弥 Sonosアプリでしか聴けないラジオコンテンツや、プレイリストも充実！

テレビを観ないときも、音楽鑑賞用のスピーカーとして活躍してくれるのが「Sonos Arc Ultra」のいいところ。

Apple AirPlay 2やBluetooth経由でスマホと接続できるため、部屋のどこにいても手元のスマホを操作すれば好きな音楽を高音質で再生できます。

また、SonosアプリはApple MusicやSpotifyなどのストリーミングサービスと連携できるのもポイント。Sonosアプリを起点に、複数のサービスを切り替えることなく、シームレスに「好きな音楽」へアクセスできちゃいます。

Photo:門岡 明弥

さらにAmazon Alexaにも対応しており、音声による操作も可能。

手がふさがっていても曲の再生やボリュームの調整ができるため、朝の準備や家事の合間などに重宝するんですよね。

音楽鑑賞はもちろん、ラジオを聴きたいときにもちょうどよし。僕はよく「アレクサ、FMヨコハマをかけて！」と話しかけています。神奈川県民なので……（笑）。

Photo:門岡 明弥 指先タッチで操作可能

ちなみにサウンドバー本体にも曲の再生、ボリューム調整などの操作ボタンを搭載。スマホや音声でしか操作できないわけではないので、ご安心を！

スマホを持っていないお子さんや、スマホアプリを入れていないゲストが、本体で自由に操作できるのは便利ですよね（※2）。

※2 設置の際や初期設定には、Sonosアプリが必要です。

「あったらいいな」がちゃんとあるのも、フラッグシップならでは

Photo:門岡 明弥 楽曲の研究にも活躍。楽譜を見ながら、11月のコンサートで演奏する曲を予習中

語り尽くせないほどの魅力が詰まった「Sonos Arc Ultra」。お迎えする前から期待大でしたが、想像のはるか上を行く使い心地に感動の連続でした。

やっぱりSonos、大好きです。

しかも素敵なのは、ここまで高品質な音響を自宅で楽しめるにもかかわらず、生活の中で「あったらいいな」と思う要素をきちんと押さえているところ。

たとえハイクオリティな音響を楽しめても、機能が不便、インテリアになじまない、価格があまりに高すぎる……といった不満点があったら、なかなかお迎えしたいとは思えませんからね。

Image:Sonos カラーはホワイトとブラックの2色展開。オプションパーツを使えば「壁掛けスタイル」も可能

もちろん安い買いものとは言えないけれど、「Sonos Arc Ultra」は音質・機能性・価格のバランスが絶妙すぎる1台だと感じます。

これまで何百回、何千回と聴いてきた楽曲も、このサウンドバーを通して聴くことでまた新たな一面に出合えるかもしれません。自宅での音楽や映像の楽しみ方が、ガラッと変わりますよ。

Sonos Arc Ultra 149,800円 Amazonで見る PR PR

image via Shutterstock