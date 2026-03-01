WBCで「打倒・侍ジャパン」なるか　巨人打撃コーチとなったイ・スンヨプ氏が語った“日韓の現在地”「日本とレベル差があるのは事実だ」

現役時代に日韓両球界で活躍し、「国民打者」と評されたイ・スンヨプ氏(C)Getty Images

来るべき3月5日に開幕を迎えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。井端弘和監督率いる日本代表は、同6日の台湾戦から史上2度目の連覇に向けた挑戦をスタートさせる。

そんな侍ジャパンにとって、やはり最初の関門となりえるのが、韓国代表との対決だ。過去3大会連続で1次ラウンド敗退の憂き目に遭っているアジアの雄だが、今大会は総勢7人のメジャーリーガーが参加。イ・ジョンフ（ジャイアンツ）やキム・ハソン（ドジャース）といったタレントが居並んでいる。

無論、日本もタレント力では全く劣っていない。大谷翔平、山本由伸（ともにドジャース）に加え、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）、村上宗隆（ホワイトソックス）など多士済々。韓国に真っ向勝負を挑んでも力負けしない地力はある。

それでも油断は禁物。日韓戦に並々ならぬ意欲を燃やす韓国と、ことWBCという檜舞台で対峙するのは容易ではない。

実際、韓国球界のレジェンドも日本戦を重要ポイントとして挙げている。今季から巨人の打撃コーチとなったイ・スンヨプ氏は、韓国通信社『聯合ニュース』のインタビューで、「国を代表して出場する選手たちならば、勝ち負けを問わずに、ファンが納得し、選手たちに共感できる試合を展開すべきだ」と檄を飛ばした。

かつて韓国球界で一時代を築き、2003年に年間56本塁打を放ち、「アジアの大砲」と呼ばれたイ・スンヨプ氏。母国内で「国民打者」の異名を持つレジェンドは、日本との客観的な戦力差を認めつつ、持論を展開している。