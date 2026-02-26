「未来のムスコ」WEST.小瀧望、子役と密着ハグ＆ほっぺスリスリ“パパモード”全開のオフ動画に「対応がメロすぎる」「羨ましい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/02/26】女優の志田未来が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）の公式Instagramが、25日に更新された。WEST.の小瀧望と子役の天野優のオフ動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳STARTOイケメン、子役と密着ハグ＆ほっぺスリスリ
ドラマ公式Instagramでは「とにかく遊びたい颯太 休憩中も仲良しです ほっこりする裏側をどうぞ」とつづり、まー先生（松岡優太）役の小瀧と汐川颯太役の天野が撮影の合間に戯れる様子を公開。動画では、天野がカメラを構えて小瀧を撮影し、小瀧が照れくさそうに「撮らないで！」と笑いながらカメラを遮るなど、仲睦まじいやり取りを披露。天野が小瀧にべったりと寄り添うと、小瀧が愛おしそうに天野のほっぺたをスリスリと撫でる微笑ましい一幕も。
さらに、小瀧の膝の上に乗ってわちゃわちゃとはしゃぐ天野を、小瀧は満面の笑みで「どこ行くんだ〜大怪獣」と優しく抱きかかえ、椅子に座る小瀧の背後から天野がハグをすると小瀧は「何だよ〜」と終始嬉しそうな表情を浮かべていた。
また、この投稿を受け、小瀧は自身のストーリーズで動画を引用。「こんな撮られてたんや。笑」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「優くん羨ましい」「WEST.では末っ子ののんちゃんが、立派にパパしてて泣ける」「2人の空気感尊い」「対応が本当のパパみたいでメロすぎる」「永久保存版の動画」などと反響が寄せられている。
夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。突然母となったヒロインが子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描く。まー先生は未来の中学の同級生で現在は保育士をしており、未来は息子の颯太をまー先生が勤める「よしずみ保育園」に通わせている。（modelpress編集部）
