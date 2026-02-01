エールディヴィジ 25/26の第24節 イーグルスとヘラクレス・アルメロの試合が、2月22日22:30にデ・アデラールスホルストにて行われた。

イーグルスはマティス・スレイ（FW）、ビクトル・エドバルセン（FW）、リコネル・マーガレット（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ルカ・クレノビッチ（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。イーグルスのリコネル・マーガレット（MF）のアシストからソーレン・テングステッド（FW）がゴールを決めてイーグルスが先制。

ここで前半が終了。1-0とイーグルスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘラクレス・アルメロは後半の頭から選手交代。Bozinovski Rhys（MF）からワリド・ウルドシフ（MF）に交代した。

52分イーグルスが追加点。メレ・ミューレンステーン（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

59分、イーグルスは同時に2人を交代。ソーレン・テングステッド（FW）、ユリウス・ディルクセン（DF）に代わりステファン・シグルダルソン（FW）、ジョバンニ・ファン・スワム（DF）がピッチに入る。

60分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）、ミメイルヘル・ベニタ（DF）に代わりエリク・アルストラント（MF）、ヤネス・ビックホフ（DF）がピッチに入る。

63分イーグルスが追加点。メレ・ミューレンステーン（DF）のアシストからマティス・スレイ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

67分、イーグルスが選手交代を行う。リコネル・マーガレット（MF）からオスカー・シーバートセン（FW）に交代した。

その直後の67分イーグルスが追加点。オスカー・シーバートセン（FW）のアシストからヤコブ・ブレウム（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もイーグルスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、イーグルスが4-0で勝利した。

なお、イーグルスは19分にソーレン・テングステッド（FW）に、またヘラクレス・アルメロは41分にBozinovski Rhys（MF）、49分にデイモン・ミラニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-23 00:30:34 更新