¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û·²Íº³äµò¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¡¹ñÆâ¥À¡¼¥ÈÄº¾å·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤¿¤Á¤ò¶¼¤«¤¹ÉúÊ¼¸õÊä
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤¬£²·î22Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¡¢»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¸½Ìò»þÂå¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Û¤ÜËèÇ¯¡¢Åß¤Î¾®ÁÒ³«ºÅ¤Ë¸½ÃÏÂÚºß¤Ç¥Õ¥ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢¸½ºß¤Û¤É¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈÖÁÈÊÔÀ®¤â¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¼çÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤Î¥ì¡¼¥¹´Ä¶¤â²þÁ±¡£ÃÏÊý¸òÎ®½Å¾Þ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹ÂÎ·Ï¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥À¡¼¥È¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÇÏ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡£Æ±¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬"¼Ç"¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥À¡¼¥È£Ç£É¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥À¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤ËµÓ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤Ä¤Þ¤º¤¯ÇÏ¤â·ë¹½¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤é¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤«¤Ê¤ê·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼Ç¤«¤é¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ëºÝ¤Î"ÀÚ¤ìÌÜ"¤Ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬Ä¹¤¤Ä¾Àþ¤æ¤¨¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¤´¤Á¤ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Õ¥§¥¢¤ÊÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÉñÂæ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁàºîÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ëÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏJRAÁ´10¾ì¤Î¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ÎÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¤¬ºÇ¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÉñÂæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡ÀèÆü¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬³¤³°£Ç£É¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê£²·î14Æü¡¿¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ç¶¯¤¤ÆâÍÆ¤Î¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Æ±ÇÏ¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¡Ö¥À¡¼¥ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ä¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÇÏ¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¹ñÆâ¤Î¡ËÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ç¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¿°õ¾Ý¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤¿¤Á¤Î»²Àï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¡¢Èó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤¿´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê12·î£·Æü¡Ë¤ÇÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÀ©ÇÆ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤ÇºÇ¸å¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¤¢¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ï¡¢¼Â¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¤ÏÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤ÇÏ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç½ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½½Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°È¾å¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡£ºä°æµ³¼ê¤Ï¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¡Ê2023Ç¯¡¢2024Ç¯¡Ë¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸ÇÏ¤Ç¹ñÆâ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥À¡¼¥È£Ç£É¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤Ê¶¯Ä´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡¢¡ÖÂÇÅÝ¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉúÊ¼¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£²ó¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀËÇÔ¡Ê£²Ãå¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¿ô¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¼¡Âè¤ÇÁÀ¤¤ÇÏ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Íµ¤Çö¤ÇÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤Ï¹¥Áö¤ÈËÞÁö¤È¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¯¡¢¾¯¤·¥¢¥Æ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡£´ºÐ»þ¤ËÄ©¤ó¤À°ìºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é14Ãå¤ÈÂçÇÔ¡£Ç¯Ä¹ÇÏ¤Î¸ü¤¤ÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Å¾±¹¤â·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎºÆÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¡¡£´ÁöÁ°¤Î£Ç·Åì³¤£Ó¡Ê£··î27Æü¡¿Ãæµþ¡¦¥À¡¼¥È1400£í¡Ë¤«¤é´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤«¤é¡¢Æ»Ãæ¤ÇµÓ¤ò¥¿¥á¤ëÀïË¡¤Ø¤È¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç£²ÀïÌÜ¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥«¥Ã¥×¡Ê10·î£´Æü¡¿Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢60kg¤Î¹óÎÌ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÁ¯¤ä¤«¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸åÂ³¤Ë£´ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î°µ¾¡·à¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Î£Ç·º¬´ß£Ó¡Ê£²·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1400£í¡Ë¤Ç¤Ï£´Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÃ¡¤Âæ¡£ÃæÃÄ¤è¤ê¸åÊý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤ò¥¿¥á¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤Ç¥¤¥ó¤òÆÍ¤¯ÆâÍÆ¤«¤é¡ÊËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¡Ë¼ý³Ï¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡£±ÏÈ£±ÈÖ¤È¤¤¤¦¹¥ÏÈ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¡¢ºÇÆâ¤«¤éÇÏ·²¤òË¥¤Ã¤Æ¶¯½±¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤òÈ´Å§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£