「GX1 Plus Keyboard」発売 ＆ コラボモデル「REALFORCE×ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」が2月6日より予約開始
REALFORCEは、ゲーミングキーボード「GX1 Plus Keyboard」を2月6日に発売した。価格は35,200円。
本商品はGX1キーボードをマイナーチェンジしたモデル。着脱式ケーブル（Type-A ⇔ Type-C）が採用され、長年使用してもキーキャップの表面が摩耗してツルツルになりにくい高耐久のPBT（ポリブチレンテレフタレート）素材が使用されている。さらに、ポーリングレートが1,000Hzから8,000Hzへ大きく向上している。
さらに、ガンダムシリーズ「機動戦士ガンダム」および「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」とコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」が登場。2月6日より予約受付を開始した。
コラボデザインとして「Zガンダムモデル」、「百式モデル」、「νガンダムモデル」、「サザビーモデル」の4種が展開する。
東プレ #REALFORCE GX1 Plusキーボードは本日発売です！- REALFORCE（リアルフォース）【公式】 (@TOPRE_REALFORCE) February 6, 2026
下記の販売店でご購入いただけます。
楽天市場: https://t.co/2K83AapXrN
Amazon: https://t.co/VuBh8rWQN0
ヨドバシカメラ: https://t.co/srpvsiaqbT
ビックカメラ: https://t.co/Ty5FxN5mNg
ソフマップ: https://t.co/9fU7sRylW3 pic.twitter.com/3kE5l0PBzt