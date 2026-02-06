【GX1 Plus Keyboard】 2月6日 発売 価格：35,200円 【REA LFO RCE×ガン ダム シリーズ GX1 Plus Keyboard】 予約受付期間： 2月6日～3月6日 製品出荷時期： 2026年3月下旬より順次 店頭実勢価格： 54,780円 ～ 65,780円前後

REALFORCEは、ゲーミングキーボード「GX1 Plus Keyboard」を2月6日に発売した。価格は35,200円。

本商品はGX1キーボードをマイナーチェンジしたモデル。着脱式ケーブル（Type-A ⇔ Type-C）が採用され、長年使用してもキーキャップの表面が摩耗してツルツルになりにくい高耐久のPBT（ポリブチレンテレフタレート）素材が使用されている。さらに、ポーリングレートが1,000Hzから8,000Hzへ大きく向上している。

さらに、ガンダムシリーズ「機動戦士ガンダム」および「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」とコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」が登場。2月6日より予約受付を開始した。

コラボデザインとして「Zガンダムモデル」、「百式モデル」、「νガンダムモデル」、「サザビーモデル」の4種が展開する。