「異例の補強」スペイン２部に電撃移籍の日本代表アタッカーは、なぜデビュー戦翌節に“出番なし”だったのか…現地大手紙も注目「連敗中なのに出場すらしなかった」
今冬にヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖は、１月24日に行われた第23節のコルドバ戦（１−２）で76分から途中出場。新天地デビューを飾った。
だが、続く30日のレアル・ソシエダB戦（１−１）は出番なしに終わった。
その25歳の日本代表アタッカーの獲得について、スペインの大手紙『AS』は「異例の補強」と評し、こう伝えている。
「この日本人選手はコルドバ戦でデビューを果たし、ラス・パルマスがほとんどボールを持てなかったなか、試合終了まで14分間プレーした。チームは連敗を止めるために、巻き返しを図らなければならなかったにもかかわらず、スビエタでは出場すらしなかった」
同紙は、「ルイス・ガルシア監督がレアル・ソシエダB戦前の記者会見で説明したように、これはすべてヨーロッパの文化とサッカーへの適応過程の一部であり、指揮官は彼を『素晴らしい選手で、準備は万端だ』と評価している」と続けた。
まだ、チームにフィットしている最中のため、ソシエダB戦の出場は見送られたようだ。ここから出番を増やしていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
だが、続く30日のレアル・ソシエダB戦（１−１）は出番なしに終わった。
その25歳の日本代表アタッカーの獲得について、スペインの大手紙『AS』は「異例の補強」と評し、こう伝えている。
「この日本人選手はコルドバ戦でデビューを果たし、ラス・パルマスがほとんどボールを持てなかったなか、試合終了まで14分間プレーした。チームは連敗を止めるために、巻き返しを図らなければならなかったにもかかわらず、スビエタでは出場すらしなかった」
同紙は、「ルイス・ガルシア監督がレアル・ソシエダB戦前の記者会見で説明したように、これはすべてヨーロッパの文化とサッカーへの適応過程の一部であり、指揮官は彼を『素晴らしい選手で、準備は万端だ』と評価している」と続けた。
まだ、チームにフィットしている最中のため、ソシエダB戦の出場は見送られたようだ。ここから出番を増やしていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！