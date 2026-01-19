マッチングアプリで横行する「デート商法」じつは意外な職業の人たちが「悪徳不動産」に騙されていた

「マッチングアプリで、素敵な人と出会った」

その相手と、将来について考え始めた矢先、相手から「将来のために、不動産も買ったほうがいいかもね」と持ち掛けられたら、あなたはどうするでしょうか？

近年、顧客や同業者からよく聞くのは、そうした恋愛感情を利用して、相場より高いマンションを買わせようとするデート商法が増えている現実です。さらに恐ろしいのは、この社会問題がなかなか表面化せず、法規制の隙間から抜け落ちてしまっていることです。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、不動産投資の巧妙すぎる「デート商法」の恐るべき手口をお伝えします。

従来の不動産営業といえば、名簿をもとにした強引な電話営業などが主流でした。しかし、近年はそうした古い手法とは一線を画す、非常に巧妙で悪質な販売ルートが確立されています。それが、マッチングアプリや婚活サイトを入り口にした、通称「デート商法」です。

この手口の恐ろしい点は、不動産会社の営業マンが直接アプローチしてくることはない、という点です。背後に「仕掛け人」が複数存在する、非常に巧妙な手口となっています。

そのステップを簡単に説明しましょう。

■ステップ（1） マッチングアプリでターゲットを探す

まず、アプリで魅力的な異性Ａとマッチングしたとします。このＡは不動産会社の人間ではありません。彼ら、彼女らは、不動産業者から高額な紹介料をもらうことを目的に、ターゲットを探しています。

■ステップ（2） 年収や勤務先など属性を確認する

Ａは、結婚を前提にしているフリをして、ごく自然な会話の流れで「どこに勤めているの？」「年収は？」といった属性を確認してきます。これは、あなたが「ローンを組めるか（＝カモになるか）」を判別する作業です。

■ステップ（3） マネー関係の先生を紹介する

属性を確認してローンを組める人だと判断すると、Ａは本題に入ります。「私（僕）、すごく尊敬しているFP（ファイナンシャルプランナー）の先生Ｂがいるの」「すごい社長Ｃがいて、投資の相談に乗ってもらってるんだ」などと言い出し、「一度会ってみない？」と第三者を紹介します。

■ステップ（4） 不動産業者Dの登場と契約

紹介されたFPのＢや社長Ｃは、あなたの資産状況を聞き出し、「君の将来のためだ」「マンションを買ったほうがいい」と巧みに説得します。そして最終的に「知り合いの不動産会社Ｄがいるから」と、実際の不動産業者につなぎます。

このように、登場人物が3人、4人と介在することで、悪意が見えにくくなっており、社会問題として表面化しにくいのが実情です。

この手口で成功している業者が増えている理由は、物件の良し悪しではなく、被害者の「心理」を巧みに操る点にあります。

被害者が、マッチングアプリで知り合ったＡに好意を抱くと、Aに嫌われたくない、Aとの関係を壊したくないという心理が強く働きます。

その結果、Ａから紹介されたBやCの話を無下に断ることができず、男性の場合は「格好悪いところを見せられない」という見栄も手伝って、正常な判断ができないまま、高額な契約書にサインしてしまうのです。

そして、無事に契約が完了し、多額の紹介料がA、B、Cの間で分配されると、あなたをマッチングアプリで誘ったＡとは､不動産を買った後から連絡が取れなくなります。これは、もはやロマンス詐欺に近い手口と言えるでしょう。

この手口のターゲットにされやすいのは、皮肉なことに、真面目に働き、高い年収を得ている人たちです。特に「看護師」は、ローンが通りやすく、かつ仕事が忙しくて出会いがないという悩みを抱えていることが多いため、格好のターゲットにされています。

また、それまで恋愛経験が少ない大企業勤めの会社員が、「やっと自分を振り向いてくれる人が現れた」と錯覚し、騙されてしまうケース。30代で結婚に焦りを感じている女性が、「この人を逃したら…」という心理につけ込まれるケースも多いようです。

「自分は大丈夫」と思っているような、真面目で、社会的信用の高い人ほど、この罠にハマりやすいのです。

このデート商法で売られる物件は、ほぼ100%、私たちが「絶対に手を出すな」と警告している「粗悪品」です。こうした粗悪な新築物件は、まともな営業ルートでは売れません。

悪徳業者の営業マンは、「お客様に考える時間を与えない」ことを徹底しています。だからこそ、恋愛感情を利用して被害者の判断力を奪い、被害者が好意を寄せる人を利用してその場で即決させるところまで持っていくデート商法は、彼らにとって非常に都合の良い販売チャネルとなっているのです。

